POL-OG: Sasbachwalden - Bei Sturz mit dem Rad schwer verletzt

Sasbachwalden (ots)

Eine Radfahrerin zog sich bei dem Sturz mit ihrem Velo am Dienstagabend schwere Verletzungen zu und musste in das Klinikum nach Karlsruhe gebracht werden. Die 46-Jährige war gegen 22:30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen dem Funkturm auf der Hornisgrinde und der B 500 unterwegs, als sie ersten Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt stürzte. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers war zur medizinischen Versorgung der Fahrradfahrerin vor Ort und brachte die Mittvierzigerin in die Klinik. /ma

