Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Brand eines Geräteschuppens

Ortenberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen 01:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Geräteschuppens in der Hauptstraße. Hierbei wurde ein im Umfeld geparkter PKW ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Ortenberg und Ohlsbach konnte das Feuer zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden wird derzeit auf circa 60 000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /BALG

