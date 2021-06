Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, L103 - Motorräder in Unfall verwickelt

Ettenheim (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Montagabend gegen 18 Uhr auf der L103, zwischen Streitberg und Ettenheimmünster. Ein namentlich bislang unbekannter Yamaha-Fahrer soll trotz Gegenverkehrs einen Überholvorgang durchgeführt haben. Eine entgegenkommende 32-jährige Hyundai-Fahrerin musste abbremsen, um mutmaßlich eine Kollision zu vermeiden. Ein hinter der Autofahrerin nachfolgender 24-Jähriger prallte mit seinem Kraftrad trotz Vollbremsung in das Heck des Hyundai und kam zu Fall. Ein dahinterfahrender 20-jähriger Aprilia-Lenker konnte zwar ein Auffahren verhindern, kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte nach einer Kollision mit dem Bordstein in den angrenzenden Grünstreifen. Der 24-Jährige wird beim Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernt sich letztendlich unerlaubt von der Unfallstelle. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Schaden von ungefähr 16.000 Euro.

