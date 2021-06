Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verkehrsunfall

Appenweier (ots)

Eine 29 Jahre alte Citroen-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag gegen 17.05 Uhr die Ludwig-Winter-Straße in südlicher Richtung. An der Einmündung zur Straße "Am Kehler Bogen" wollte die Frau nach links abbiegen und übersah dabei vermutlich eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die 30 Jahre alte VW-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 25.000 Euro. Das Auto eines 42 Jahre alten Mannes, das an der Einmündung zur Ludwig-Winter-Straße stand, wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der VW-Lenker hat einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu beklagen. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

