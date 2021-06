Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Drogen aus dem Fahrzeug geworfen

Hausach (ots)

Ein 22-jähriger VW-Fahrer missachtete am Montagabend in der Eisenbahnstraße die Anhaltezeichen mittels Anhaltekelle der Beamten des Polizeireviers Haslach um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Kurz nach 19 Uhr nahm eine Streifenbesatzung die Verfolgung des Flüchtigen auf und schloss an einer Stoppstelle zur B294 auf den Pkw auf. Daraufhin überholte der Mann die vor ihm fahrenden Fahrzeuge über die Sperrfläche. Während der Verfolgungsfahrt konnte durch die Streife wahrgenommen werden, wie aus dem Beifahrerfenster ein Päckchen hinausgeworfen wurde. Beim Auffinden stellten die Polizisten Betäubungsmittel sicher. Nach einem durchgeführten positiven Drogenvortest wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Fahrzeuglenker sowie seine 20-Jährige Beifahrerin erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

