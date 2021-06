Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Einbruch auf Betriebsgelände, Hinweise erbeten

Rheinmünster (ots)

Noch unbekannte Einbrecher machten sich am Samstag in der Zeit zwischen 3.25 Uhr und 5 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Straße "Victoria Boulevard" zu schaffen. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Schiebetor sowie ein Flügeltor eines Außenlagers auf um sich so Zutritt zu dem Betriebsgelände zu verschaffen und entwendeten mehrere größere Kupferkabelrollen sowie Reifen- und Felgensätze. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen von Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07229 3018-0 entgegen genommen.

/ph

