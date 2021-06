Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Anzeigen

Rastatt (ots)

Mehrere Anrufe wegen einer Ruhestörung gingen am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr bei der Polizei ein. Vor Ort stellten die Beamten des Polizeireviers Rastatt in der Murgtalstraße in einer Gaststätte fest, dass dort mehrere Personen mutmaßlich eine Party feierten. Da die Stimmungslage gegenüber den einschreitenden Beamten recht aggressiv war und die Personen die Örtlichkeit nicht verlassen wollten, wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen umliegender Dienststellen zur Unterstützung hinzugezogen. Die Ordnungsstörungen konnten mit dieser Unterstützung beendet und die Personalien der Störenfriede festgestellt werden. Diese, wie auch der Betreiber der Gaststätte, erwarten nun entsprechende Anzeigen. /ag

