POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In einem Bus der Baden-Badener Verkehrsbetriebe kam am Freitagmittag gegen 13:45 Uhr im Bereich der Lange Straße Höhe Einmündung zur Kaiseralle eine Mitfahrerin zu Fall. Mutmaßlich soll ein schwarzer Kleinwagen, der vor dem Bus herfuhr, stark abgebremst haben, so dass der Linienbusfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste um einen Unfall zu vermeiden. Eine 79-Jährige wurde hierbei im Bus schwer verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Beamten der Verkehrspolizeiinsektion in Baden-Baden bitten Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Rufnummer: 07221 680-460. /ag

