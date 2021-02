Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lohne/Wietmarschen - Unbekannte versuchen in Häuser zu gelangen

Lohne/Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es in Lohne gleich zu mehreren versuchten Diebstählen beziehungsweise Einbrüchen gekommen. Bislang unbekannte Täter haben an der Kleiberstraße, am Iltis- und Fuchsweg sowie an der Zaunkönigstraße mehrere unverschlossene Autos durchsucht. Zudem versuchten sie mehre Eingangs- und Nebeneingangstüren von Privathäusern zu öffnen. Waren diese verschlossen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. An einer Anschrift wurde ein E-Bike samt Fahrradanhänger aufgebrochen und entwendet. Die Polizei fordert dringend dazu aus, Haustüren und Autos zu verschließen. Hinweise nimmt die Polizei Wietmarschen unter der Rufnummer (05925)998960 entgegen.

