Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei weitere Pkw-Aufbrüche

Nordhorn (ots)

Wie bereits berichtet ist es in der Nacht zum vergangen Sonntag am Syenvennweg zu einem Pkw-Aufbruch gekommen. Unbekannte Täter hatten dort aus einem Hyundai eine Winterjacke gestohlen. Wie mittlerweile bekannt wurde, kommen die vermutlich selben Täter für zwei weitere Aufbrüche am Zollhausweg und an der Engdener Straße infrage. Auch dort verschafften sie sich Zugang zu zwei Autos und entwendeten daraus persönliche Gegenstände. Zeugen beobachteten dort zwei Männer, die jeweils eine Kapuze über den Kopf gezogen hatten. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell