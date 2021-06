Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mutmaßlich technischer Defekt

Achern (ots)

Ein mutmaßlich plötzlich auftretendes Problem an seinem BMW beschrieb der 46-jährige Fahrer des Autos am Sonntag. Er befuhr gegen 19:30 Uhr die A 5 in Fahrtrichtung Norden. Auf Höhe des Autobahnparkplatzes Brachfeld kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die dortige Schutzplanke. Hierbei wurde das rechte Vorderrad abgerissen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro.

/ag

