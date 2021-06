Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Angegriffen

Haslach (ots)

Unangenehmen Besuch erhielt am Freitagabend gegen 23:30 Uhr ein 20-Jähriger im Grünweg. Mehrere junge Männer sollen den Heranwachsenden in seiner Wohnung aufgesucht, geschlagen und ihm einige Gegenstände sowie Bargeld entwendet haben. Durch die hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Haslach konnte ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in Tatortnähe festgenommen werden. Die Kriminalpolizei in Offenburg hat die Ermittlungen übernommen. /ag

