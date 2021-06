Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Angetrunken

Appenweier (ots)

Die Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen in die Alemannenstraße zu Hilfe gerufen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl stellten vor Ort fest, dass wohl ein angetrunkener 24-Jähriger bei seinem Freund eine Scheibe eingeschlagen hatte. In der Folge entwickelte sich ein handfester Streit bei welchem ein 43-Jähriger leicht verletzt wurde. Beim mutmaßlichen Störenfried wurde durch die Beamten eine alkoholische Beeinflussung von über zwei Promille festgestellt. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. /gab

