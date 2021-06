Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Baden-Baden (ots)

Eine Verkehrskontrolle in der Nacht auf Dienstag wurde einem VW-Fahrer zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden kontrollierten einen 40-Jährigen gegen 1.45 Uhr in der Ooser Hauptstraße und mussten nach einem durchgeführten Atemalkoholtest feststellen, dass der Mann mit 2,6 Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung musste der Mann die restliche Nacht in Schutzgewahrsam verbringen. Nun erwartet ihn unangenehme Post.

/ph

