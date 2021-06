Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt L77 - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Rastatt (ots)

Ein 65-Jähriger Seat-Fahrer war am Montagabend auf der L77 von Kuppenheim kommend in Fahrtrichtung Niederbühl unterwegs. Als er gegen 21.10 Uhr nach links auf einen dortigen Feldweg abbiegen wollte, übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 45-Jährigen Lexus-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wodurch der Seat nach links in einen Straßengraben geschleudert wurde. Der Lexus kam nach dem Aufprall mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrer sowie der 49-Jährige Beifahrer des Lexus verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klink gebracht. Der an den Autos entstandene wirtschaftliche Totalschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

