Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Gegen Sattelauflieger geprallt, schwer verletzt

Willstätt (ots)

Eine 50 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Dienstagmittag nach einer Kollision mit einem Sattelauflieger schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in die Ortenau Klinik nach Offenburg gebracht werden. Die Frau war mit ihrem Fahrrad in der Hauptstraße unterwegs, als sie gegen 13:30 Uhr im Bereich einer dortigen Kirche stürzte und mit dem Hinterrad gegen die Achse eines ihr entgegenkommenden Sattelaufliegers prallte. Möglicherweise liegt dem Unfall eine medizinische Ursache der 50-Jährigen zu Grunde. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

