Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterentersbach - Zeugen gesucht: Ortsschilder entwendet

Zell am Harmersbach, Unterentersbach (ots)

Beamte des Polizeipostens Zell am Harmersbach sind nach den Diebstählen von Ortsschildern am vergangenen Wochenende auf der Suche nach Zeugen. Die Beschilderungen wurden sowohl in der "Zeller Straße", der "Dorfstraße" und "In der Gaß" entwendet. Hinweisgeber, die zwischen Freitag und Montagmorgen etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07835 547490 bei der Polizei zu melden.

/ma

