POL-OG: Oberkirch - Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer trug nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Hauptstraße glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten des Polizeipostens Oberkirch war der Velo-Lenker gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als er nach links in die Josef-Geldreich-Straße abbiegen wollte. Hierbei wurde er frontal von dem Pkw einer noch unbekannten Fahrzeugführerin erfasst. Die mutmaßliche Unfallverursacherin soll nach dem Malheur das Weite gesucht haben, ohne sich um das Wohlbefinden des auf der Straße liegenden Verletzten zu kümmern. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflüchtigen geben können. Möglicherweise handelte es sich um eine etwa 50 Jahre alte Frau mit schulterlangem, dunkelblondem Haar und Brille. Sie war mit einem braunen Pkw, möglicherweise der Marke Peugeot unterwegs. Hinweise werden unter der Rufnummer 07802 7026 0 entgegengenommen.

