Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Taschendiebstahl im Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am vergangenen Samstag versuchte ein 19-Jähriger am Bahnhof in Offenburg beim Einstieg in einen Regionalzug das Handy eines Reisenden aus dessen Jackentasche zu entwenden. Dieser bemerkte den Diebstahlversuch und konnte den vermeintlichen Dieb am Bahnsteig stellen. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden algerischen Staatsangehörigen und eine Streife der Bundespolizei musste beide trennen. Bei der weiteren Sachverhaltsklärung wurden beim 19-Jährigen hochwertige Kleidungsstücke mit Originaletiketten aufgefunden und aufgrund bestehenden Diebstahlverdachts sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Tipps der Bundespolizei, wie sie sich gegen Taschendiebstahl schützen können: Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. Behalten Sie die Gepäckstücke im Blick. Seien sie besonders achtsam, wenn Sie das Gepäckstück abstellen müssen. Fixieren Sie in seinem solchen Fall Ihr Gepäck nach Möglichkeit, etwa zwischen den Beinen. Größere Gepäckstücke, die im Zug nicht in der Nähe Ihres Sitzplatzes untergebracht werden können, sichern Sie am besten in einem Schließfach am Wagenende oder mit einem Gepäck- oder Fahrradschloss. Seien Sie achtsam, zum Beispiel wenn Sie angerempelt werden oder Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird. Dies könnte ein Trick sein, um an Ihr Geld zu gelangen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell