Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchter Dieb muss lange hinter Gittern

Appenweier (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am vergangenen Wochenende einen gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen einen 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der an der Tank- und Rastanlage Renchtal angetroffen und kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Er wurde zur Verbüßung der 669 Tage Restfreiheitstrafe in das Gefängnis gebracht.

