Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäterin fest

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am gestrigen Mittag eine gesuchte Straftäterin verhaftet. Gegen eine 65-jährige polnische Staatsangehörige, die am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung. Da Sie die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, wurde Ihr danach die Weiterreise gestattet.

