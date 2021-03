Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Maskenverweigerer beleidigt Zugbegleiter

Offenburg (ots)

Gestern Abend kam es in einem ICE zwischen Freiburg und Offenburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 24- Jährigen und einem Zugbegleiter. Der 24- Jährige wurde im ICE durch den Zugbegleiter angetroffen und auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz angesprochen. Der 24- Jährige verhielt sich gegenüber dem Zugbegleiter sofort aggressiv und beleidigte diesen, daraufhin wurde er von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Der Zugbegleiter verständigte die Bundespolizei, welche den deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg in Empfang nahm. In der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 24- Jährige den Zugbegleiter nicht nur beleidigt hatte, sondern sich gegenüber dem Zugbegleitpersonal auch noch als Polizist ausgegeben hatte. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung, Amtsanmaßung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

