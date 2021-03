Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Kehl-Neumühl (ots)

Unbekannte haben gestern Abend bei Neumühl Gegenstände auf die Gleise der Europabahn gelegt. Zunächst bemerkte der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges zwei Schilder einer Baustellenabsperrung, konnte rechtzeitig anhalten und ein Überfahren verhindern. Bei der Absuche des Gleisabschnitts fielen einer Streife der BPOLI Offenburg am nahe gelegenen Bahnübergang zwei 30 Kilogramm schwere Fußplatten einer Baustellenabsperrung auf, die ebenfalls auf den Schienen lagen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen nicht vor. Bereits am 12. März haben Unbekannte zwei 30 Kilogramm schwere Fußplatten einer Baustellenabsperrung auf die Gleise der Murgtalbahn gelegt. Die Triebfahrzeugführerin einer S-Bahn von Freudenstadt nach Karlsruhe erkannte die Hindernisse am Bahnübergang Hirschkopfstraße in Freudenstadt, konnte rechtzeitig anhalten und die beiden Fußplatten entfernen. Ebenso konnte sie zwei Personen beobachten, welche die Hindernisse auf die Gleise legten und anschließend flüchteten.

