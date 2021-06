Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Haslach (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr ein bisher Unbekannter die B 294 von Haslach in Richtung Mühlenbach. Unmittelbar nach dem Ortsende kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab und riss ein dort stehendes Verkehrszeichen mit Pfosten aus dem Boden. Anschließend muss das Vehikel auf der regennassen Wiese zum Stehen gekommen sein. Die Spurenlage an der Unfallstelle deutet darauf hin, dass das Unfallfahrzeug mit einem Traktor oder einem ähnlichen Gefährt geborgen und unerlaubt beseitigt wurde. Das Unfallfahrzeug dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Der Schaden am Verkehrszeichen beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die in den letzten zwei Tagen in diesem Bereich eine entsprechende Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeirevier Haslach unter Telefonnummer: 07832 975920 in Verbindung zu setzen.

