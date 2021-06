Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Eingebrochen

Offenburg (ots)

Ein Unbekannter ist im Verlauf des Donnerstagnachmittags in eine Wohnung in der Wichernstraße eingebrochen. Vermutlich hat sich der ungebetene Besucher zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumen in einem Mehrfamilienhaus verschafft und hierbei nach Wertsachen gesucht. Gestohlen wurde letztlich nichts. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell