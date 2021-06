POL-OG: Mahlberg - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Polizeipräsidium Offenburg

Am Freitagabend, 21:25 Uhr, ereignete sich auf der BAB A 5 zwischen den Anschlussstellen Ettenheim und Lahr, in Richtung Norden, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes bremste auf dem linken Fahrstreifen stark ab und der nachfolgende blaue VW Touran fuhr auf. Durch den Aufprall wurden zwei Mitfahrer in dem Mercedes leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden. Bezüglich Fahrweise vor dem Verkehrsunfall und Unfallhergang liegen widersprüchliche Angaben der Beteiligten vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, Telefon 0781/21-4200, in Verbindung zu setzen.

