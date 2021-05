Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der K 95 - Alkoholisierter 51-jähriger Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt alleinbeteiligt keinen einen Baum (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, kam es gegen 21:53 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Schooster Straße (K 95) in Schortens. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Caddy befuhr die Schooster Straße in Fahrtrichtung Schoost und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge befuhr er ca. 60 Meter der Berme, überfuhr einen Leitpfosten und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell