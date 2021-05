Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei stellt Fahrradanhänger mit Kupferrohren sicher (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Beamte stellten im Rahmen von Ermittlungen Anfang April einen Fahrradanhänger mit Kupferrohren im Wilhelmshavener Stadtgebiet sicher (siehe Bild). Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Kupferrohre im Zeitraum vom 04.04. bis 06.04.2021 in Wilhelmshaven entwendet wurden. Angaben zum Anhänger können diesbezüglich nicht gemacht werden. Eigentümer zu den sichergestellten Gegenständen konnten noch nicht ermittelt werden, so dass sich die Polizei an die Bevölkerung wendet: Wer sein Eigentum wiedererkennt oder weitere Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung setzen.

