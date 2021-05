Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut - Zeugenaufruf (mit Bildern)

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits Mitte Januar berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4815063 konnte bei einer Wohnungsdurchsuchung im Dezember 2020 zahlreiches Werkzeug und Zubehör in Wilhelmshaven beschlagnahmt werden. Die Polizei wendet sich nun erneut an die Bevölkerung, um sichergestelltes Diebesgut zuordnen zu können (siehe Bilder): Wer sein Eigentum wiedererkennt oder weitere Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung setzen.

