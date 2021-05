Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Donnerstag, 06.05.2021, kam es gegen 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße 72 in Höhe des dortigen Elektromarktes in Jever zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Fahrzeugführer eines Opel Meriva beim Einparkversuch mit der Fahrzeugfront gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw stieß. In der Folge habe der Unfallverursacher sich auf einen anderen Stellplatz des Parkplatzes gestellt. Die Zeugin habe den Unfallverursacher, einen älteren Herrn, auf den Unfall angesprochen. Dieser gab vor, sich um den entstandenen Schaden kümmern zu wollen. Die Zeugin konnte jedoch beobachten, dass der Unfallverursacher den Parkplatz in unbekannte Richtung verließ, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dass Kennzeichen des flüchtigen Pkw ist bekannt. Das Kennzeichen des beschädigten Pkw wurde sich von der Zeugin nicht notiert. Das Fahrzeug war zu einem späteren Zeitpunkt, als die Zeugin Nachschau hielt, nicht mehr vor Ort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw Skoda in grauer Farbe gehandelt haben. Das Fahrzeug soll hinten links beschädigt sein. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell