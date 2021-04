Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit um Lärm in Heßler eskaliert

Gelsenkirchen (ots)

In Heßler ist am Montagnachmittag, 19. April 2021, ein Streit auf offener Straße eskaliert. Gegen 16 Uhr wurden die Beamten wegen einer gefährlichen Körperverletzung zur Terneddenstraße Ecke Drakestraße gerufen. Ein 62-jähriger Anwohner und ein 21-jähriger Rollerfahrer waren dort aneinandergeraten. Der 62-Jährige hatte sich nach eigenen Angaben am Lärm des immer wiederkehrenden Rollers gestört und den 21-Jährigen vom Fenster aus angesprochen. Daraufhin entbrannte ein Streitgespräch zwischen den beiden, woraufhin der Anwohner auf die Straße ging. Im Laufe der zunächst verbalen Streitigkeiten schlug der Rollerfahrer den Anwohner, der wiederum schoss mit einer PTB-Waffe aus kurzer Distanz auf den 21-Jährigen und eine 31-jährige Bekannte des Rollerfahrers, die laut eigenen Angaben schlichten wollte. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Der 21-jährige Gelsenkirchener und die 31-jährige Gelsenkirchenerin wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten stellten die Gas-Pistole, zwei weitere PTB-Waffen aus der Wohnung des 62-Jährigen und seinen kleinen Waffenschein sicher. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

