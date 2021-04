Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 20-Jähriger bei Verkehrskontrolle festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizisten haben in der vergangenen Nacht, 20. April 2021, um 0.15 Uhr einen 20 Jahre alten Bulgaren ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf der Adlerstraße in Beckhausen festgenommen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Vollstreckung vorlag. Die Beamten brachten den Mann in das Polizeigewahrsam. Von dort wird er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

