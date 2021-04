Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Selbststeller" in Horst festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag, 16. April 2021, in Horst einen 18-jährigen Gelsenkirchener festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten fuhren um 18 Uhr im Bereich der Markenstraße Streife, als sich der Gelsenkirchener an der Harthorststraße/Fischerstraße aufhielt. Sobald der 18-Jährige den Streifenwagen erblickte, flüchtete er eilig über das Gelände des Fürstenbergstadions in Richtung Vestische Straße. Aufmerksam geworden fuhren die Polizeibeamten zur Vestischen Straße, wo sie wieder auf den Gelsenkirchener trafen, der erneut sofort die Flucht antrat. Die Beamten liefen dem Flüchtenden hinterher und holten ihn kurze Zeit später ein. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 18-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen den Gelsenkirchener fest und brachten ihn ins Gewahrsam.

