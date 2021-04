Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drogen und Waffen bei Wohnungsdurchsuchung in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag, 17. April 2021, haben Polizeibeamte bei einer Wohnungsdurchsuchung in Resse unter anderem Drogen und Waffen gefunden. Kurz zuvor waren die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf den 46-jährigen Gelsenkirchener aufmerksam geworden. Gegen 18.30 Uhr betraten sie schließlich mittels Durchsuchungsbeschluss seine Wohnung in der Hedwigstraße. Bei der Durchsuchung konnten Betäubungsmittel gefunden werden, außerdem Waffen, Bargeld sowie Falschgeld. Die Beamten stellten unter anderem auch Mobiltelefone und Speichermedien sicher. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gelsenkirchener wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

