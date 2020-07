Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (887) Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 470 bei Uehlfeld

Neustadt an der Aisch (ots)

Am Donnerstagmorgen (02.07.2020) ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B 470 bei Uehlfeld (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Ein 56-jähriger Motorradfahrer wurde tödlich verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 07:30 Uhr ein 31-jähriger Fahrer eines Ford Pickup mit Anhänger die B 470 von Uehlfeld kommend in Richtung Dachsbach. Auf Höhe Demantsfürth bog er nach links von der Bundesstraße ab. Beim Abbiegevorgang kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Uehlfeld fahrenden Motorradfahrer. Der 56-jährige Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb.

Der 31-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus entsprechend medizinisch versorgt werden. Vor Ort waren ein Rettungshubschrauber und die alarmierten umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis in die Mittagsstunden teilweise gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell