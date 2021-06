Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Schwerer Raub

Zeugen gesucht

Ringsheim (ots)

Zwei noch unbekannte Männer stehen im Verdacht, am frühen Samstagmorgen den Angestellten einer Tankstelle in der Herbolzheimer Straße überfallen zu haben. Nach derzeitigem Sachstand soll das Duo gegen 3.36 Uhr den Verkaufsraum betreten haben, wobei der Haupttäter den dort befindlichen Angestellten mit einer schwarzen Handfeuerwaffe bedroht haben soll. In diesem Zusammenhang soll er die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem er sich im weiteren Verlauf an dem Inhalt der Kasse zu schaffen machte, ergriff er gemeinsam mit seinem Komplizen, der sich zuvor absichernd im Verkaufsraum aufhielt, die Flucht in Richtung Ringsheim.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Rufnummer: 0781 21-2820 Zeugenhinweise entgegen.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Beschreibung des Haupttäters:

16 bis 25 Jahre alt, männlich, schwarze Schuhe, dunkle Jogginghose mit drei roten Streifen auf dem Oberschenkel, schwarzgraue Jacke, schwarze Kapuze, schwarzer Rucksack, heller Mund-Nasenschutz, nutzte schwarze Handfeuerwaffe ("Revolver"), einen schwarzen Handschuh an der rechten Hand.

Beschreibung des Komplizen:

16 bis 25 Jahre alt, männlich, schwarze Schuhe, schwarze Jogginghose, dunkler Kapuzenpullover mit Aufdruck "cK" (Kapuze aufgezogen), heller Mund-Nasenschutz, trug keine Handschuhe.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell