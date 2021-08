Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee: PKW-Aufbruch - Handtasche entwendet - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021 wurde im Tatzeitraum von 13:30 - 15:30 Uhr auf einem Parkplatz des Waldgebiets Hasbruch an der Straße Alte Allee eine Handtasche aus einem Pkw entwendet. Um an die im inneren des Pkw befindliche Handtasche zu erlangen wurde eine Seitenscheibe mit einem Stein eingeworfen. In der Handtasche selber befanden sich lediglich geringe Barmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

