Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - bei Personenkontrolle Drogen gefunden

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.02.2021, um 00:40 Uhr wurde ein 31-Jähriger Dürkheimer eine Personenkontrolle in Bad Dürkheim in der Weinstraße Süd unterzogen. Bei der Durchsuchung des Mannes, konnte in seinem Rucksack Amphetamin, Haschisch und Marihuana festgestellt und anschließend sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell