Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten unterwegs

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Samstag, 14. August 2021, gegen 19:50 Uhr, einen Pkw, der in Schlangenlinien über die Autobahn 1 in Richtung Hamburg gelenkt wurde.

Der Fahrer des Pkws fuhr hierbei unter anderem mittig im zweispurigen Bereich der Autobahn.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stoppten den Pkw zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Wildeshausen-West. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Engelmannsbäke mussten sie dann feststellen, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 2,63 Promille.

Der Fahrer, ein 44-jähriger Mann aus dem Kreis Unna, musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Als sie den ausgehändigten Führerschein des Mannes sicherstellen wollten, mussten sie des Weiteren feststellen, dass dieser bereits wegen mehrerer Verkehrsdelikte zur Einziehung ausgeschrieben war. Somit beschlagnahmten sie den Führerschein.

Da er bereits zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht mehr hätte fahren dürfen, wurden gegen ihn ein Strafverfahren nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Pkw-Schlüssel durch die Beamten einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell