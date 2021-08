Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten; Fahrzeugführer weist sich mit gefälschtem Führerschein aus und steht unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Lemwerder: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Samstag, 14.08.2021, 11:25 Uhr, mißachtete eine 35-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw aus Lemwerder an der Einmündung Stedinger Straße/Wiesenstraße, Lemwerder, die Vorfahrt einer bevorrechtigten 37-jährgen Fahrzeugführerin eines Pkw ebenfalls aus Lemwerder. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 37-Jährige aus Lemwerder sowie eine 33-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht wurde der 6-Wochen alte Säugling der 37-jährigen Fahrzeugführerin. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Elsfleth: Fahrzeugführer weist sich mit gefälschtem Führerschein aus und steht unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, 14.08.2021, 08:00 Uhr, in der Straße Oberrege wies sich ein 24-jähriger Armenier mit einem Führerschein aus, der sich als Faälschung herausstellte. Hinweise deuteten zudem darauf hin, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen den 24-jährigen Elsflether wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

