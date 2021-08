Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr; Verkehrsunfall; Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr:

Am Samstag, 14.08.2021, 00:50 Uhr, kontrolliert eine Funkstreife auf der Stedinger Straße, Delmenhorst, einen 34 Jahre alten PKW- Führer aus Delmenhorst. Dabei wird bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,20 Promille festgestellt. Es folgen eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines.

Um 03:00 Uhr wird der 34-Jährige erneut als Fahrzeugführer des zuvor kontrollierten PKW angetroffen. Diesmal beträgt die Atemalkoholkonzentration 0,8 Promille. Wegen des nun vorliegenden Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss werden ein weiteres Strafverfahren sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall:

Am Freitag, 13.08.2021, 21:55 Uhr, befährt eine 18 Jahre alte Delmenhorsterin mit einem Seat Arona die Wildeshauser Straße in Richtung Schlutter. Als sie nach links auf die Autobahnauffahrt der A 28 in Richtung Bremen abbiegt, kommt es zum Zusammenstoß mit einem ihr entgegenkommenden Ford Kuga, der von einen 54 Jahre alten Ganderkeseeer geführt wird. Es wird niemand verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 18000,- Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss:

Am Samstag, 14.08.2021, 02:30 Uhr, befährt ein 43 Jahre alter Delmenhorster mit einem Mercedes Vito die Mühlenstraße stadteinwärts und gerät nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er zunächst gegen einen dort parkenden Opel Meriva und weiter gegen einen geparkten Hyundai Tucson prallt. Da der Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille aufweist, erfolgen die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines. Die Schadenshöhe wird auf 18200,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell