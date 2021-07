Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung an mobilem Schnelltestzentrum

Wittlich (ots)

Am Sonntag, den 04.07.2021, wurde der Polizeiinspektion Wittlich eine Beschädigung an dem in der Feldstraße als mobiles Schnelltestzentrum eingesetzten Omnibus angezeigt. Demnach wurde im Zeitraum von Donnerstag, den 01.07.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, den 03.07.2021, 12.00 Uhr ein Kratzer entlang der Fahrerseite beigebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/926-0.

