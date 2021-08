Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: In Ahlhorn ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 14.August 2021, gegen 01:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw aus Cloppenburg. Dieser befuhr - mit mehreren Personen besetzt - die Wildeshauser Straße in Richtung Ahlhorn. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 32-jährigen Fahrzeugführers aus der Ukraine fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Für ein gerichtsverwertbares Ergebnis musste der Mann die Beamten zur Dienststelle des PK BAB Ahlhorn begleiten.

Außerdem händigte der Ukrainer seine Fahrerlaubnis aus. Dabei wurde festgestellt, dass gegen ihn bereits wegen Alkohol am Steuer ein Fahrverbot ausgesprochen wurde. Da er diesem nicht nachgekommen ist, wurde die Fahrerlaubnis zur Einziehung ausgeschrieben. Da er nicht hätte fahren dürfen, wurde neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde ebenfalls der Fahrzeugschlüssel einbehalten, da alle im Fahrzeug sitzenden Personen alkoholisiert waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell