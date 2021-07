Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Opel Insignia gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden von etwa 5.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in der Danziger Straße verursacht. Nach dem Verantwortlichen wird gesucht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die am vergangenen Donnerstag in der Zeit zwischen 16.30 und 17.50 Uhr etwas beobachtet haben.

In diesem Zeitraum wurde ein blauer Opel Insignia, der in Höhe des Hauses Nummer 43 am gegenüberliegenden Straßenrand in Fahrtrichtung Breslauer Straße abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gestreift und beschädigt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

