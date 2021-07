Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Unfall nicht einfach weiterfahren!

Kaiserslautern (ots)

Dass er nach einem Unfall nicht einfach wegfahren darf, wird die Polizei einem Fahrer eines Lieferservices erklären, wenn sie den Verantwortlichen ausfindig gemacht hat. Der noch unbekannte Fahrer hat am späten Samstagabend in der Humboldtstraße einen Unfall verursacht - und dabei mit seinem "Lieferfahrzeug" einen anderen Pkw beschädigt.

Der Fahrer des betroffenen Mercedes Benz meldete den Vorfall der Polizei erst am Sonntag, nachdem er den Schaden an seinem Wagen entdeckte. Der 56-Jährige gab zu Protokoll, dass er am Vorabend kurz vor Mitternacht in der Humboldtstraße unterwegs war und sich an der Ampel in Höhe der Königstraße auf der Linksabbiegerspur einordnete. Auf der Fahrspur rechts neben ihm hielt ein Mann mit einem Roller eines Lieferservices.

Als die Ampel Grün wurde, bog der Mercedes-Fahrer nach links in die Königstraße ab. Dabei bemerkte er nach eigenen Angaben einen "Schlag", schaute in den Rückspiegel und sah, wie der Rollerfahrer zu Boden fiel. Der 56-Jährige stoppte daraufhin und half dem Rollerfahrer wieder auf die Beine. Dieser habe sich wieder auf seinen Roller gesetzt und sei weitergefahren. Den Schaden am hinteren rechten Radlauf seines Mercedes bemerkte der Mann erst später.

Der Name des Lieferservices ist bekannt, der Fahrer muss noch ermittelt werden. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. |cri

