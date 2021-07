Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Schule

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Durch eine Sicherheitsfirma wurde die Polizei am Sonntagabend über einen Einbruchsalarm in einem Schulgebäude in der Otterberger Schulstraße informiert. Vor Ort stellten die Beamten eine geöffnete Tür am außengelegenen Treppenhaus fest. Im Gebäude konnten keine Personen angetroffen werden. Ob die Unbekannten etwas stahlen, steht aktuell noch nicht fest. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, denen gegen 22:10 Uhr Personen rund um die Schule aufgefallen sind oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

