Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kleinkraftrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Freitag in der Mannheimer Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Irgendwann zwischen 8 Uhr und 17 Uhr rissen sich die Diebe das goldfarbene Gefährt unter den Nagel. Der Wert des Zweirads wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell