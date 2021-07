Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein paar Minuten abgelenkt - Tasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Beim Ausladen ihres Autos ist eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Sonntagabend Opfer eines Diebs geworden. Wie die 22-Jährige kurz nach halb 8 der Polizei meldete, hatte sie ihr Auto gegen 19 Uhr in der Amalienstraße in Höhe des Hauses Nummer 7 abgestellt. Während sie Sachen aus dem Wagen räumte, stellte sie ihre Tasche am Hauseingang ab. In den folgenden Minuten war die Frau so abgelenkt, dass sie nicht merkte, wie sich jemand offenbar im Vorbeigehen die Tasche griff und mitnahm.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die 22-Jährige nicht geben - es war ihr niemand aufgefallen. Zeugen, die den Täter möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369- 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

