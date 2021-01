Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Prüm (ots)

Am Donnerstag, 14.01.2021, gegen 06:55 Uhr, befuhr ein Seat Ibiza die B410/ St-Vither Straße von Prüm kommend in FR Niederprüm. Ein vorbeifahrender heller PKW befuhr ebenfalls die B410 von Niederprüm kommend in Richtung Prüm.

In Höhe der St-Vither Straße 7 kollidierten beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr miteinander. Der linke Außenspiegel des Seat wurde dadurch beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass der linke Außenspiegel des anderen verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuges ebenso beschädigt wurde.

Die unfallbeteiligten Personen konnten vor Ort zwar noch miteinander sprechen, ein Personalienaustausch blieb jedoch aus.

Zeugen des Unfalls - oder insbesondere der Unfallbeteiligte selbst - werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (06551/9420; pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu melden.

