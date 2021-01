Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 08.01.2021 um 20.30 Uhr bis Samstag, den 09.01.2021 um 08.15 Uhr kam es in Wintrich, Moselweinstraße 90 zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum rückseitigen Anwesen und versuchten vergeblich eine Verbindungstür zum Wohnhaus zu öffnen. Anschließend entwendeten sie aus dem angrenzenden Pferdestall zwei Akkubohrschrauber der Marken Makita/ Phillips, sowie zwei Satteldecken. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel.: 06531/ 9527-0.

